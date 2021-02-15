رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «مياه مطروح» يتفقد تمركزات معدات مواجهة الأمطار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:01 م
الدكتور إبراهيم خالد
الدكتور إبراهيم خالد
محمد إبراهيم
طباعة
تفقد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.

وقالت الشركة القابضة، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس شركة مطروح، على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقًا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وقال اللواء محمود نافع، إنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أي بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحي.

وفي نهاية بيانها، أعلنت الشركة القابضة، بدء تنفيذ خطة الانتشار والطوارئ بالقاهرة والجيزة، ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط الأمطار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

حرس الحدود يضبط 170 مهربًا و535 ألف قرص مخدر ويحبط تسلل 3740 فردًا

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

فوز فيرونا على بارما 2-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

تعادل بايرن ميونيخ مع بيليفليد 3-3 فى الدورى الألمانى

فوز تشيلسى على نيوكاسل بثنائية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)