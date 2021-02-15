رئيس «مياه مطروح» يتفقد تمركزات معدات مواجهة الأمطار

تفقد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مطروح.وقالت الشركة القابضة، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.وأكد رئيس شركة مطروح، على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقًا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.وقال اللواء محمود نافع، إنه تم مراجعة مناطق تمركزات المعدات والسيارات والبدلات بالمناطق والمحاور الرئيسية، وتواجد فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 175 لاستقبال أي بلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى شكاوى الصرف الصحي.وفي نهاية بيانها، أعلنت الشركة القابضة، بدء تنفيذ خطة الانتشار والطوارئ بالقاهرة والجيزة، ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط الأمطار.