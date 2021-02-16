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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف منير يكشف عن معلومات لأول مرة عن فيلم «السرب»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:03 ص
شريف منير
شريف منير
حسين الجندي
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علق الفنان شريف منير على دوره في فيلم «السرب» من إنتاج شركة «سينريجي»، والذي يسلط الضوء على بطولة القوات الجوية ومواجهة الإرهاب.

وقال «منير»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء اليوم الإثنين: «أنا بحب هذه النوعية من الأدوار والأفلام؛ لأنه من خلالها بقول للناس أنا بحب مصر، وهي دي اللحظات اللي بنبين فيها حب مصر، وشعوري ببلدي ومصر الجديدة اللي عايشينها الآن، والتي تشهد تحقيق خطوات ناجحة ومهمة وعظيمة تتسم بالثبات والثقة».

وأضاف: «بحب الأدوار الوطنية زي أولاد العم، وكان عمل صحيح قمت فيه بدور إسرائيلي لكن كنت مبسوط بيه؛ لأنه بين رسالة مهمة إزاي مؤسساتنا الأمنية حاكمة وبتحافظ على البلد وبتدير المنظومة بشكل جيد».

وعن طبيعة دوره في الفيلم، وهل سيكون قائدًا للقوات الجوية؟، قال شريف منير: «الفيلم مشرف في قصته؛ لأنها ليست حدوتة مفتعلة لكنها قصة حقيقية تمثل مجزرة وأخذ الثأر، وكلنا سمعنا عن القصاص اللي حصل بس مشفنهوش على أرض الواقع، ومن خلال هذا العمل هنوري الناس جزء من القصاص على مقدرتنا، وهو جزء بسيط من اللي حصل فعليًا، والناس هتخرج بعد مشاهدة الفيلم شاعرة بالفخر بالسينما المصرية وببلدها».

أكمل: «أحمد السقا بطل الفيلم، وأنا عارفه؛ لأنه أخويا الصغير مابيحبش يتكلم عن نفسه، وهو هيلعب دور مهم جدًا جسده بشكل قوي جدًا، وأحمد نادر جلال كان مايسترو، وكل من خلف الكاميرا عمل شغل هايل».

وأردف الفنان: «بالنسبة لي، أنا عامل دور ضيف شرف في الفيلم، لكن بالنسبة لآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم إحنا كلنا بنشغل في الفيلم ده شرف لينا مش ضيوف، وكل واحد محطوط في حتة محدش هينساه زي ماعملت دوري في الممر وعمل أثر».

وحول وجود أدوار نسائية في الفيلم، قال: «هند صبري موجودة في الفيلم، وأنا دوري الجزء الخاص بي يتعلق بقصف القوات الجوية، وإحنا قضينا أيام مع الأبطال الحقيقين، وشفنا ناس رجالة ورحبوا بينا جدًا، وقدموا لينا التسهيلات بكل حب وأمانة، وإحنا كممثلين بنستمع بحاجات المواطن العادي مش بيشوفها زي ماتفرجنا أثناء التصوير على طائرات الـ F 16، ولما شفنا قائد الطيارة قدامنا بنحس بسعادة كبيرة».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

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