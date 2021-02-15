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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المعاهد الأزهرية تعلن موعد امتحانات الابتدائي ورياض الأطفال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:13 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

أولًا: رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 2722021م حتى الثلاثاء الموافق 232021، على أن يؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين ١ مارس، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد ٢٨ فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق ٢ مارس 2021.

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