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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد القبض عليه.. بطل رحلة الحمار: «بأكل ونيسة كويس وبريحها»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:04 م
بطل رحلة الحمار
بطل رحلة الحمار
هاجر رضا
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تمكنت قولت الأمن في محافظة المنيا القبض على بهاء العمدة، الرحالة الذي قرر أن يجوب المسافة من محافظة الجيزة إلى مدينة أسوان على ظهر حماره ليوثق الرحلة.

وتم التحفظ عليه داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط محافظة المنيا، لعدم وجود معه أي تصاريح، وتسبب في وجود تجمعات كبيرة حوله رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

بهاء العمدة شاب في أواخر العشرينات من عمره، تحديدًا 29 عاما، وُلِد في محافظة سوهاج، قرر الإقدام على فكرة ترويجية وتثقيفية غريبة بعض الشيء، فالعمدة قرر السفر من الجيزة لمحافظة أسوان على ظهر حمار، للتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة والخاصة بكل قرية.

وبمجرد القبض عليه، صور العمدة فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كان محتواه، أنه ذاهب للشرطة على الرغم منه أنه يعامل الحمارة "ونيسة" جيدًا، متابعًا: "بأكل ونيسة كويس وبريحها".

بدأ بهاء العمدة رحلته من شارع فيصل يوم 6 فبراير ووصل يوم الأحد 14 فبراير للمنيا، ويسافر يوميًا حوالي 25 كيلو فقط للتخفيف عن الحمار.

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