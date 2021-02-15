القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على بهاء الدين علي، وشهرته بهاء العمدة، وتحفظت على حمار يمتطيه داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمال المحافظة، مساء اليوم، خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة، في طريقها إلى أسوان؛ لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.ووصل بهاء الدين علي محمد، صاحب الـ29 عامًا، إلى محافظة المنيا، وتحديدًا إلى مركز مطاي شمال المحافظة، اليوم الأحد، وهو يستقل حماره الخاص به، والذي بدأ معه رحلته قبل 8 أيام عندما انطلقا من محافظة الجيزة، موضحًا أن رحلته من المتوقع أن تستغرق شهرًا كاملًا حتى تنتهي في محافظة أسوان.