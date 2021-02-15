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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الليبي يدعو لتوحيد المجلس ويحذر من استمرار انقسامه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:15 م
فوزي النويري النائب
فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي
محمد عمر
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أكد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، أن وقت التجاذبات السياسية قد ولّى وليبيا اليوم يسودها مناخ المصالحة والتقارب، داعيا النواب للاستفادة من هذه البيئة للتوافق بدل التعنُّت والمكابرة، لأن ليبيا في حاجة إلى توحيد الجسم التشريعي.

وقال النويري، في بيان اليوم، أنه يأمل أن يكون ما دعا إليه النوّاب من عقد جلسة في صبراتة أو في سرت أو في غيرهما هو للتشاور وجمع أكبر قدر من التوافق لتوحيد مجلس النواب، معربا عن خشيته من محاولات إفشال جهود توحيد المجلس واستمرار انقسامه، وذلك حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وتابع: "ما نراه اليوم من محاكات لا تصب في صالح التوافق وتوحيد مجلس النواب، بل تزيد فرقته وتشتته وندعو رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة إلى التعجيل في اختيار الكفاءات، وتشكيل الحكومة الموحدة وسد الطريق على محاولات التشويش والاستقطاب".

وأكد النويري أن الالتزامات الموكلة إلى مجلس النواب ليست أقل جسامة من توحيده، مبينا أن بعضها تصحيح لِما وقع في السابق كإجراء الانتخابات دون حراك حزبي فاعل وهذا ما يجب تداركه.

وقال النويري إنه ليس ضد اجتماع أعضاء مجلس النواب في أي مدينة لكنه مع أي اجتماع يصب في قالب التصالح والتقارب وتوحيد المجلس. وأوضح أن القانون لا يحتاج إلى تفسير أو شرح، فالنصوص واضحة وصريحة والمسألة ليست مسألة جدل قانوني.

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