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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليونان يدعو الاتحاد الأوروبي لتجنب التأخير في تسليم لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:57 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، إن معدل التطعيمات ضد وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد يعتمد على توفر اللقاحات، داعيًا الاتحاد الأوروبي لتجنب المزيد من التأخير.

وأكد ميتسوتاكيس - في تصريح نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني- إن اليونان كان أداؤها أفضل من الدول الأخرى في التعامل مع الوباء وأن التطعيمات تتحرك بوتيرة متسارعة، قائلًا: "بالطبع نعتمد بشكل كبير على عدد اللقاحات التي نتلقاها من أوروبا، وأتوقع أن يرتفع عدد اللقاحات في الربع الثاني من العام الجاري بشكل كبير".

وفي تعقيبه على القيود المفروضة على تسليم اللقاحات بسبب التأخير في الإنتاج، قال ميتسوتاكيس "ليس هناك شك في وجود مشاكل فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، وأعتقد أن رئيسة اللجنة قبلت بجرأة كافية نصيبها من المسؤولية".

وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى المضي قدمًا؛ للتأكد من أنه مع الموافقة على اللقاحات الجديدة لن نتخلف عن الدول الأخرى من حيث السرعة التي نتلقى بها هذه اللقاحات بالفعل".

كما توقع رئيس الوزراء اليوناني أن الوباء سينحسر اعتبارًا من أبريل المقبل بسبب تحسن الطقس، موضحًا "أن الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن ونأمل أن يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان اليونانيين خلال فصل الصيف".

وفيما يتعلق بتأثير الوباء على الاقتصاد اليوناني، قال ميتسوتاكيس إن الربع الأول من العام الجاري سيكون أسوأ من المتوقع بسبب الإغلاق لكن نتوقع أن مارس سيكون أفضل.

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