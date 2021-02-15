المركز الثاني لـ«أكاديمية هواوي» بجامعة طنطا على مستوى جامعات مصر

حصدت أكاديمية هواوي بجامعة طنطا على درع المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وذلك ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج هواوي تكنولوجي التدريبي الرائد "بنك القدرات والمواهب iTB" لشركة هواوي العالمية، والذي عقد اليوم الإثنين بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، تحت شعار “الوصول -التدريب -المساهمة”.هنأ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، القائمين على أكاديمية هواوي بالجامعة لفوزهم بدرع المركز الثاني على مستوى الأكاديميات بالجامعات المصرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمته شركه هواوي لدعم الأكاديميات على مستوى الجمهورية، وبما حققته في مجال التحول الرقمي وتدريب الشباب من الطلاب والخريجين وربطهم بسوق العمل.من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية بجامعة طنطا الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دعم جامعة طنطا لأبنائها الطلاب فى مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى، ومواكبة التحول الرقمى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.وقد شهدت فاعليات المؤتمر تكريم الدكتورة أميرة صلاح عاشور، مدير أكاديمية هواوي بجامعة طنطا تقديرًا لجهودها، كما فازت المهندسة بسنت سمير، المدرس المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بهندسة طنطا بدرع المركز الثاني كمدرب بالأكاديميات المصرية، وتكريم الطالب محمد صبري لفوزه بالمركز الأول ضمن فريق في مسابقة هواوي العالمية فى الحوسبة السحابية.شارك في المؤتمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد القومي للاتصالات والعديد من الشركات الداعمة.