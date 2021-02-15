جنوب إفريقيا تفتح الحدود البرية وعودة المدارس بعد تراجع إصابات كورونا

قررت جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إعادة فتح حدودها البرية بعد شهر من إغلاقها، وعودة الدراسة في المدارس بعد تأخيرها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد انخفاض أعداد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل 1744 حالة فقط أمس الأحد.وذكرت وزارة التعليم الأساسي في جنوب إفريقيا أن 1169 مدرسًا فقدوا بسبب الجائحة، وتعد جنوب إفريقيا أعلى حالات مؤكدة في إفريقيا مع ما يقرب من 1.5 مليون إصابة وحوالي 48 ألف حالة وفاة.ومن المقرر أن تبدأ جنوب إفريقيا التطعيمات، بدءًا من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والفئات الضعيفة الأخرى، بلقاح مؤسسة "جونسون آند جونسون"، بعد أيام من إلغاء لقاح "أسترزينكا" الذي وجد أنه غير فعال ضد فيروس كورونا المتحور الجنوب إفريقي المهيمن في البلاد.