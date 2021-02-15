برلمانية تطالب وزير التعليم بإنشاء مدارس للتعليم الصناعي بالسويس

طالبت عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإنشاء مدارس جديدة للتعليم الصناعي المتقدمة في السويس، إذ تضم المحافظة مدرسة واحدة تستقبل كل عام ما بين 250 و 300 طالب بمجموع يتجاوز درجات القبول بالثانوية العامة، وفتح أقسام جديدة بمدارس التعليم الفنى الصناعى بالسويس، مثل قسم المعدات الثقيلة والمصاعد بالسويس لتوفير خريجين مؤهلين لسوق العمل لافتة أن السويس تضم 4 موانئ تجارية وشركات حديد وصلب وتحتاج مثل هذه الأقسام.كما ناشدت عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم خلال مشاركته اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الاثنين، بزيادة عدد المدارس التجريبية الرسمية في السويس لسد العجز في قاعات رياض الأطفال، والاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها هذا النوع من المدارس لا سيما تعليم اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى.وتقدمت زهران بسؤال للوزير عن الأسباب وراء عدم تخصيص ميزانية؛ للتعاقد مع معلمين جدد بالرغم من العجز الملحوظ من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية.وأكدت في كلمتها خلال اجتماع اللجنة على ضرورة مخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لتخصيص ميزانية للتعاقد مع معلمين جدد لسد العجز الموجود بالمدارس.كما طالبت النائبة بالكشف عن مصير الأموال التي جرى تحصيلها من المتقدمين للمسابقات المعلمين، والتي تخطت 1.3 مليار جنيه، وأسباب إلغاء مسابقة تعيين 120 ألف معلم وإداري بالرغم من إعلان الوزير من توفير مليار و600 مليون جنيه من خارج ميزانية الوزارة.