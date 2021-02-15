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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: توجيه الاتهام لـ5 من طاجيكيستان بالانضمام لداعش والتخطيط لهجمات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:59 م
داعش
داعش
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أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اليوم الاثنين، توجيه الاتهام لخمسة من حاملي جنسية طاجيكستان، يشتبه في انتمائهم لخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا وتخطيطهم لشن هجمات في البلاد عام 2019.

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن أحد المتهمين الخمسة تم ترحيله من ألمانيا قبل عام، والآخر حُكم عليه بالسجن سبع سنوات في محاكمة منفصلة نهاية الشهر الماضي.

وتكشف لائحة الاتهام الجديدة - التي قدمتها النيابة العامة - أن الخلية متورطة بشكل أكبر في شبكات الإرهاب حول العالم عما كان معروفًا عنها في السابق، حيث كان أعضاؤها على اتصال بأشخاص مقربين من هجوم ستوكهولم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص في عام 2017، وهجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في عام 2020.

وأضافت النيابة، إن أحد المشتبه بهم كان يروج لجمع المال عبر قنوات ناطقة بالروسية والطاجيكية تابعة للتنظيم المتطرف، فضلًا عن تجنيد أعضاء جدد ساعدوا في تكوين خلية إرهابية بغرب ألمانيا في مطلع عام 2019.

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