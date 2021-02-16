رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:06 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
حسين العمدة
طباعة
تقدم «الدستور» تقرير عن سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقرير يومي يحتوي على كافة تفاصيل أسعار الدينار في البنوك المصرية، وتعد أسعار العملات الأجنبية والعربية محل اهتمام للقارىء المصري والعربي بشكل يومي، وأيضًا مجال للبحث على جوجل.

ونقدم لكم خلال التقرير التالي، أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية، ومنها بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك القاهرة.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١


تختلف أسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بشكل يومي، ولديكم كافة المعلومات في التقرير عن أسعار الدينار الكويتي اليوم في السوق المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم


سجل الدينار، اليوم الثلاثاء الموافق ١٦-٢-٢٠٢١، امام الجنيه المصري، في البنك المركزي، عند الشراء ٥١.٤٥ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨٠ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم


بلغ سعر الدينار، اليوم، في البنك الأهلي، عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم


يختلف سعر الدينار الكويتي، داخل البنوك الحكومية، عن غيرها، حيث سجل سعره عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصري، اما وصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة اليوم


سجل الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٠١٧ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم


سجل داخل البنك عند الشراء ٤٨.٥٤ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.٧٨ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم


وصل سعره عند الشراء ٤٨.٦٨ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم


بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٣٩ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥١.٩٦ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم


سجل سعر الدينار عند الشراء ٤٨.٥٩  جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨٤ جنيه مصري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

«الأزهر» يعلن تفاصيل امتحانات الفصل الأول لجميع المراحل

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

فوز فيرونا على بارما 2-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)