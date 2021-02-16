سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-2-2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:06 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تقرير عن سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقرير يومي يحتوي على كافة تفاصيل أسعار الدينار في البنوك المصرية، وتعد أسعار العملات الأجنبية والعربية محل اهتمام للقارىء المصري والعربي بشكل يومي، وأيضًا مجال للبحث على جوجل.
ونقدم لكم خلال التقرير التالي، أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية، ومنها بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك القاهرة.
تختلف أسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بشكل يومي، ولديكم كافة المعلومات في التقرير عن أسعار الدينار الكويتي اليوم في السوق المصري.
سجل الدينار، اليوم الثلاثاء الموافق ١٦-٢-٢٠٢١، امام الجنيه المصري، في البنك المركزي، عند الشراء ٥١.٤٥ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨٠ جنيه مصري.
بلغ سعر الدينار، اليوم، في البنك الأهلي، عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصري.
يختلف سعر الدينار الكويتي، داخل البنوك الحكومية، عن غيرها، حيث سجل سعره عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصري، اما وصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصري.
سجل الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٠١٧ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصري.
سجل داخل البنك عند الشراء ٤٨.٥٤ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.٧٨ جنيه مصري.
وصل سعره عند الشراء ٤٨.٦٨ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصري.
بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٣٩ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥١.٩٦ جنيه مصري.
سجل سعر الدينار عند الشراء ٤٨.٥٩ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨٤ جنيه مصري.
ونقدم لكم خلال التقرير التالي، أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية، ومنها بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك القاهرة.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١
تختلف أسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بشكل يومي، ولديكم كافة المعلومات في التقرير عن أسعار الدينار الكويتي اليوم في السوق المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم
سجل الدينار، اليوم الثلاثاء الموافق ١٦-٢-٢٠٢١، امام الجنيه المصري، في البنك المركزي، عند الشراء ٥١.٤٥ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨٠ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم
بلغ سعر الدينار، اليوم، في البنك الأهلي، عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم
يختلف سعر الدينار الكويتي، داخل البنوك الحكومية، عن غيرها، حيث سجل سعره عند الشراء ٤٨.٦٩ جنيه مصري، اما وصل سعره عند البيع ٥١.٨٢ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك عودة اليوم
سجل الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٠١٧ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم
سجل داخل البنك عند الشراء ٤٨.٥٤ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.٧٨ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم
وصل سعره عند الشراء ٤٨.٦٨ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٥١.٧٩ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم
بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٣٩ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٥١.٩٦ جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم
سجل سعر الدينار عند الشراء ٤٨.٥٩ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٨٤ جنيه مصري.