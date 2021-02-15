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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدا.. انطلاق المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:06 م
الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي كومان
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يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، غدا الثلاثاء، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس - وفقا لما نقله المكتب العربي للتوعية الأمنية التابع للمجلس بالقاهرة - أنه سيشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

كما سيناقش التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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