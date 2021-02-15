معلومات أولية.. حزب الله العراقي وراء استهداف مطار أربيل

كشفت معلومات أولية حول الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل، الإثنين، عن تورط حزب الله العراقي في استهداف مطار أربيل الدولي، وفقًا لقناة العربية.من جانبه أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، سقوط 5 صواريخ على مدينة أربيل، لافتًا إلى أن الهجوم لم يسفر عنه أي خسائر بشرية.وأضاف زيباري على حسابه بموقع تويتر: "لا ضحايا في الهجوم الذي استهدف أربيل لكنه تصعيد".وكانت أعلنت السلطات العراقية عن توقف الملاحة في مطار أربيل على خلفية استهدافه بـ5 صواريخ من قاعدة قريبة من منطقة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي.