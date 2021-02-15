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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالمعادي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:34 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى الماركات الشهيرة بالمعادي، وذلك براتب 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 25 كاشير، و15 خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره علي 30 سنة، وذلك من الجنسين.

كما تطلب الشركة، 2 مصمم جرافيك، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

وتحتاج الشركة أيضا، 5 جزار، و5 عامل ممر، و25 عامل استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم، وذلك من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 26 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 21600119202، والتواصل مع المدير المسئول وائل محمد، أو التوجه لمقر الشركة في الطريق الدائري، مدينة العراج، 11435 المعادي القطامية، سيتي سنتر.

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