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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:11 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
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يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 16-2-2021، حسبما أفادت التداولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 16-2-2021


محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى


4.23 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى


4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر


4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى


4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة


4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية


4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

ومن جهة اخرى سجل سعر الدرهم الإماراتى عملة الإمارات AED الإمارات استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي عملة الولايات المتحدة الأمريكية USD الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال جلسة التداول لتسجل سعر 0.2722 مقارنة بالسعر الأفتتاحى السابق 0.2723

ويتماسك الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية؛ وذلك بسبب المشاريع القومية التي تقوم عليها الدولة خلال تلك الفترة مما يدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الى الأمام وتقليل نسبة البطالة ورفع الناتج العام للدولة، وذلك بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية وتداول الحاويات في قناة السويس.

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