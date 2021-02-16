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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:01 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١، وسجلت أسعار العملة الأمريكية امام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، انخفاضا بحسب سعر الصرف، وخلال الفترة الماضية كان يشهد سعر الدولار حالة من الأستقرار فى السوق المصرى.

وسجلت العملة الأمريكية انخفاض بين قرش واربع قروش، اليوم، ويواصل الاقتصاد المصري تعافية، فى ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١

نستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملة الأمريكية امام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك، ولديكم كافة أسعاره المصرفية فى "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة.".

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى، عند الشراء ١٥.٥٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم


بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٥٤ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم


سجل الدولار، عند الشراء ١٥.٥٧ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم 


سجل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٥٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم


سجل سعره عند الشراء ١٥.٥٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٦٥ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك عودة اليوم


سجل سعر الدولار فى البنك، عند الشراء ١٥.٥٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٦٦ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم


سجل سعر الدولار، عند الشراء ١٥.٥٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٥ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم


وصل سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

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