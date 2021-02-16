سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 16-2-2021

سعر الدولار اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر الدولار فى بنك عودة اليوم

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء ١٦-٢-٢٠٢١، وسجلت أسعار العملة الأمريكية امام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، انخفاضا بحسب سعر الصرف، وخلال الفترة الماضية كان يشهد سعر الدولار حالة من الأستقرار فى السوق المصرى.وسجلت العملة الأمريكية انخفاض بين قرش واربع قروش، اليوم، ويواصل الاقتصاد المصري تعافية، فى ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.نستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار العملة الأمريكية امام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك، ولديكم كافة أسعاره المصرفية فى "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة.".سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى، عند الشراء ١٥.٥٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٥٤ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.سجل الدولار، عند الشراء ١٥.٥٧ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.سجل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٥٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٧ جنيه مصرى.سجل سعره عند الشراء ١٥.٥٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٦٥ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار فى البنك، عند الشراء ١٥.٥٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٦٦ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار، عند الشراء ١٥.٥٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٥ جنيه مصرى.وصل سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.