وضع «متحف الحضارة» ضمن مواقع الزيارة بـ Cairo Pass

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة عدد من الموضوعات بشأن مستجدات الأعمال بالمتحف.استهل الاجتماع بإطلاع أعضاء مجلس الادارة على مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف، حيث قامت الشركة المنفذة بعرض التصميم الخاص به وصفحاته المختلفة وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافة أنشطة المتحف.كما تم مناقشة إمكانية إضافة المتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحه ضمن مواقع الزيارة بكايروباس Cairo Pass الذي يتيح لحامله زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة ٥ أيام متتالية.كما وافق المجلس على تطبيق نظام شرح المرشدين السياحيين بالسماعات وفقا للمعمول به بالمتاحف الكبرى بالمجلس الأعلى للآثار على أن يكون سعر التذكرة 30 جنيها، مما يساهم في الحفاظ على الهدوء داخل المتحف وعدم تداخل أصوات المرشدين بعضهم ببعض، إضافة إلى الموافقة على التزام المتحف بلائحة التصوير الخاصة بالمتاحف والمواقع التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.