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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية مستقبل وطن: نبحث تعديل لائحة مجلس النواب خلال أيام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
سعيدة عامر
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أكد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب والقيادي بمستقبل وطن، أن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ستجتمع خلال أيام لبحث تعديل لائحة مجلس النواب تمهيدًا لتقدم زعيم الأغلبية أشرف رشاد به لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تعديل لائحة مجلس الشيوخ استوجب كذلك تعديل لائحة النواب.

وأوضح، أمين سر اللجنة التشريعية، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك اتفاق مبدأي على تعديل مادتي إلغاء الإعفاء الضريبي على ما يتقاضاه النواب من الضرائب والرسوم وهو ما أقره مجلس النواب اليوم بلائحة "الشيوخ" بتعديل المادة 284، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، حيث تقرر إلغاء الإعفاء، لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم بحيث ينطبق نفس المبدأ على أعضاء مجلس النواب كذلك.

كما أشار بدر، إلى أن هناك رغبة كذلك في تعديل المادة والتى تنظم سفر أعضاء مجلس النواب لتتطابق مع ما أقره البرلمان بلائحة الشيوخ وتنص المادة 234 بعد تعديلها على" فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، كما لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

وشدد أمين سر اللجنة التشريعية، أن هذه المادة لا تتعارض مع الدستور ولا تقيد حريات النواب ولكنها مادة تنظيمية حتى لا يؤثر السفر على أعمال المجلس، كما أنه لا يوجد اعتراض على سفر النواب في حالة السفر للعلاج ـو لأمور شخصية كما يحق لرئيس المجلس الاعتراض وليس المنع بحسبه.

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