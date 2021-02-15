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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: مسابقات تعيين الأئمة تستوفي نسبة الـ5% لذوي الإعاقة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:25 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مسابقات التعيين الخاصة بالأئمة والعمال، تستوفي نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، بحضور وزير الأوقاف، وردا على النائبة حنان عبد المنعم، التي تساءلت عن تفعيل نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة في تعيينات الأوقاف للأئمة والعاملين، وهل يتم مراعاة كل محافظة؟.

وقال وزير الأوقاف: "لا نستطيع أن نكمل أي مسابقة ولا تعتمد ولا توفر درجات إلا إذا كانت نسبة 5% لذوي الإعاقة متوفرة، وأؤكد أننا نستوفي الـ5%، بنسبة 100%، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينظر للدولة كوحدة واحدة، ولم يعد متاحا لأي جهة في الدولة أن تخالف القانون". 

وتابع: "دورنا الإنساني قائم، ونخصص مسابقة في القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، وخصصنا 20 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي تعيين العمال يتم مراعاة أن يكونوا من نفس المكان".

كما عقب وزير الأوقاف على سؤال النائبة حنان عبد المنعم، عن أهمية التأهيل الشخصي والنفسي للأئمة، وتأثير ذلك على جذب الشباب والتأثير عليهم وحمايتهم من استقطاب الجماعات المتطرفة.

وأكد جمعة أنه يتم تنظيم دورات للأئمة في الإرشاد النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع، لتوسيع مدارك الأئمة، والحرص على انفتاح الأئمة على المجتمع المدني، وتعلمهم اللغات، وهناك بروتوكول تعاون مع 21 جامعة.

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