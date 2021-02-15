مصابان في استهداف عدة صواريخ لمطار أربيل
الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:45 م
آية حسنيطباعة
أصيب شخصان بجروح، مساء اليوم، نتيجة شظايا الصواريخ التي سقطت في العراق استهدفت شارع تجاري بأربيل، حسب قناة "الحدث".
ووصل عدد الصواريخ التي سقطت في وسط أربيل 5 من إجمالي 8 صواريخ انطلقت من قضاء الدبس الذي تسيطر عليه فصائل تابعة لميليشيا الحشد الشعبي.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات العراقية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي.
ووصل عدد الصواريخ التي سقطت في وسط أربيل 5 من إجمالي 8 صواريخ انطلقت من قضاء الدبس الذي تسيطر عليه فصائل تابعة لميليشيا الحشد الشعبي.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات العراقية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي.