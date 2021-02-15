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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 5 محاضر لمراكز دروس خصوصية في نجع حمادي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:36 م
مراكز دروس خصوصية
مراكز دروس خصوصية في نجع حمادي
قنا: إسلام البكري
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حرر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عبد اللاه وزيري، اليوم الاثنين، 5 محاضر لـ5 سناتر تعمل في مجال الدروس الخصوصية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك حال ضبط السناتر أثناء إعطاء الطلاب للدروس بداخلها.

وقال رئيس مدينة نجع حمادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم ضبط 5 سناتر، وبداخلها طلاب وطالبات، أثناء قيامهما بإعطاء الدروس، وذلك فى مخالفة لقرارات الحكومة للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المدينة، أن المحاضر تحررت عقب جولة مفاجئة من المجلس، والضرائب إلي جانب فرد أمن من الأجهزة الامنية، لافتًا إلى أنه تم تحرير مذكرات ضد معلمين بالأزهر الشريف والإدارة التعليمية بنجع حمادي، وتمت إحالتهم للشئون القانونية بعملهم أيضًا.

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