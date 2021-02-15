رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الإيراني يدعو اليابان والاتحاد الأوروبي لإقناع أمريكا برفع العقوبات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:28 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
أ ش أ
طباعة
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في إقناع اليابان والاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على إيران.

ووصف ظريف دولة اليابان -في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية نشرتها اليوم الإثنين- بأنها صديقة قديمة لإيران وكذلك علاقتها طيبة مع الولايات المتحدة، وقال "نتوقع أن تتصرف اليابان كصديق وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي"، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني غير قانونية.

وقال وزير الخارجية الإيراني "بما أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، فإن أفضل دور يمكن أن تلعبه اليابان هو أن تظهر للأمريكيين أن اليابان لن تنفذ قراراتهم غير القانونية".

ودعا ظريف اليابان على وجه التحديد إلى فك تجميد الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك اليابانية بسبب العقوبات الأمريكية، كبادرة لإيران من الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة يوشيهيدي سوجا.

وذكر ظريف أن إجمالي الأصول المجمدة في اليابان وكوريا الجنوبية يقترب من 10 مليارات دولار، وقال إن الأموال غير المجمدة يمكن استخدامها لشراء الأدوية والغذاء، بما في ذلك لقاحات فيروس كورونا الجديد.

وحول دور الاتحاد الأوروبي، شدد ظريف على مسؤولية منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في الالتزام مجددا بالاتفاق النووي من قبل واشنطن وطهران.

لكن وزير الخارجية الإيراني استبعد إجراء مفاوضات مباشرة مع إدارة بايدن، وقال "يمكن لبوريل تحديد الإطار الزمني بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة، ومن الواضح أن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات أولا".

وأضاف "عندما تتخذ واشنطن خطواتها ونرى النتيجة، يمكننا أن نتخذ خطوات على الفور بأنفسنا، والأمر متروك لبوريل لتصميم هذه الخطوات".

وذكرت "كيودو" أن تصريحات ظريف يبدو أنها تهدف إلى تسريع قرار إدارة بايدن التي تعتزم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 واستئناف الحوار مع إيران، إذ مع تنصيب إدارة بايدن في 20 يناير، ارتفعت التوقعات بتحسن العلاقات الأمريكية - الإيرانية، التي تدهورت تقريبا لدرجة الحرب في عهد ترامب، لكن حتى الآن يصر كل طرف على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الأولى.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

باحثون أمريكيون يوصون بإعطاء الأطفال «الأسبرين» عقب الجراحات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج