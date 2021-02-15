الأمم المتحدة تعقد فعالية رفيعة المستوى للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن

تعقد الأمم المتحدة فعالية إعلان تعهدات رفيعة المستوى حول الأزمة الإنسانية في اليمن في الأول من مارس المقبل عبر تقنية التواصل عن بعد، ويشارك في استضافة الفعالية حكومتا السويد وسويسرا.وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تعهدات الاستجابة للاحتياجات الماسة في اليمن، ستُعلن خلال الفعالية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الإثنين.وسيلقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطابا في افتتاح الاجتماع الذي سيعقبه مؤتمر صحفي يشارك فيه مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ومسؤولون من السويد وسويسرا.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خلال الأسبوع الجاري حول الأوضاع في اليمن، يستمع خلالها إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيث ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.من جهة أخرى عينت الأمم المتحدة ديفيد جريسلي منسقا مقيما للأمم المتحدة في اليمن، وسيتولى جريسلي أيضا منصب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية.ويقود المنسقون المقيمون عمل فرق الأمم المتحدة، بما في ذلك في الاستجابة لجائحة كـوفيد-19 والتعافي منها وتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، كما يُعدون ممثلي الأمين العام للتنمية على مستوى البلد الذي يعملون به.