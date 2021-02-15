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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المجلس العربي» يدعم طلاب الجامعات لسوق العمل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:38 م
المجلس العربي للمسئولية
المجلس العربي للمسئولية المجتمعية
محمد الشريف
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نجح المجلس العربي للمسئولية المجتمعية في تدريب العديد من شباب الجامعات وتأهيلهم للتفوق في مجالاتهم بسوق العمل، وذلك في إطار عمله على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية الدولة وتأهيل الشباب لأسواق العمل.

وأكد المجلس في بيان له، اليوم الأحد، أنه عمل على مدار الفترة الماضية على تدريب قسم الإعلام السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل في مصر، وتأهيلهم للعمل في مجالهم، وهو ما نتج عنه اختيارهم من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات والشركات الكبرى في مصر وخارجها.

وأشاد المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بأحد النماذج الشابة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي علا أبو الغيط التي تخرجت من كلية الاقتصاد، موضحا أنه تم اختيارها لإدارة مؤتمر ومبادرة حول تحت عنوان "جيش القطاع الخاص".

وتستهدف المبادرة التي يقوم عليها عدد من الشركات الكبرى في مصر، دعم التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم مساعدة 20 ألف من التجار وأصحاب الأكشاك والأعمال الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على استمرارية أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهوها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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