برلماني: مصر التي حلمنا بها بدأت تتشكل أمام الجميع

صرح النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب بأنه لا استثناء لأحد، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب سيدفعون الضرائب على مكافآتهم مثل أي مواطن.وأشاد الجارحي بجلسة مجلس النواب اليوم التى ناقشت مشروع قانون لائحة مجلس النواب، معتبرًا أنها جلسة تاريخية.وأوضح الجارحي أن مجلس النواب عقد اليوم جلسة تاريخية، قادها نواب مستقبل وطن بقيادة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، مشيرًا إلى أنها جلسة رسخت لمبادئ العدل والمساواة وإنهاء الاستثناءات، فلا فرق في المعاملة الضريبية بين نائب ومواطن عادي، فالجميع أبناء هذا الوطن دون تمييز.واعتبر الجارحي أن قرار مجلس النواب اليوم كان حاسمًا برفض الاستثناء للنواب وتعديل لائحة مجلس الشيوخ وإخضاع المبالغ التي يتقاضاها النائب للضرائب بعد أن كانت غير خاضعة، وهو ما سيتم أيضًا بالتبعية على مجلس النواب.