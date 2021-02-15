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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:35 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
بنى سويف - محمد حفيظ
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قام وفد من المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، اليوم الإثنين، متمثلا في نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، والدكتورة هبه عبد العظيم المقرر المناوب وحنان الدرباشي عضو الفرع بزيارة كريمة حسن عبد القوي من قرية الميمون مركز الواسطي والتي قامت بتربية أحد الأطفال الذي فقدته أسرته لمدة 17 سنة، وخلال تلك الفترة تعهدت السيدة كريمة بتربية ورعاية الطفل الذي لم يتجاوز عمره وقتها 3 سنوات ولم تكتفي فقط بالرعاية بل نفذت ما يلزم ليدخل المدرسة ويكمل تعليمه كأي طفل مثله، حتى تعرفت عليه أسرته بعد تلك الفترة من الزمن حيث تقيم أسرته بإحدى قرى مركز العياط.

ونقلت نرمين محمود مقررة فرع المجلس تحيات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لهذه السيدة المصرية العظيمة التي تعد مثالا للأم المصرية التي تستحق كل تقدير واحترام علي ما قدمته من عطاء.

كما التقى عضوات الفرع بسيدات العائلة اللائي اشدن بالدور التي قدمته السيدة كريمة وكل الأسرة مع الابن واعتباره من أبناء العائلة طول فترة إقامته معهم كما أثني الزوج علي ما قدمته السيدة كريمة من حنان وعطاء للابن ولكل أبناء العائلة.

وأعربت السيدة كريمة عن فرحتها لزيارة المجلس القومي للمرأة لها وأنها تشعر بان ما قدمته للابن نابع من حبها له واعتباره ابنا لها وأنها ستظل علي تواصل معه طول حياتها.
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون
«ربت طفلا 17 عاما حتى عثر على أهله».. وفد «قومي المرأة» يزور سيدة الميمون

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