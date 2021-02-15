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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الألماني يشارك في قمة شركاء الساحل في نجامينا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:22 م
هايكو ماس
هايكو ماس
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قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سوف يلقى كلمة في قمة الساحل في نجامينا، وسيشارك في القمة الافتراضية لشركاء الساحل في نجامينا يوم غد الثلاثاء.

وأضافت الخارجية الألمانية - في بيان - أن المؤتمر يأتي بعد عام واحد من مؤتمر باو الذى عقد في 13 يناير 2020 - ويهدف المؤتمر إلى التقييم مع شركاء الساحل وتعديل الالتزام المشترك على أرض الواقع.

ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول الساحل G5، النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

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