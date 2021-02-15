غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية، من غلق بعض السناتر للدروس الخصوصية في حملة موسعة، بمدينة قويسنا، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وترأس الحملة خالد النمر، رئيس المركز والمدينة وحضور مدير عام الإدارة التعليمية بقويسنا ومندوب عن التأمينات ومندوب عن الضرائب العامة والتفتيش المالي والإداري وقسم شرطة المرافق وقسم رخص المحلات وقسم الإشغالات، وذلك لغلق 19 مركزًا لدروس الخصوصية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمراكز المخالفة لقرار مجلس الوزراء وتحرير محاضر وتشميعها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع القائمين عليها، طبقا لتعليمات الواردة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.