«الصحة العالمية»: نسختا لقاح أسترازينيكا المجازتين للاستخدام الطارئ تصنعان في كوريا والهند

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين على لسان مديرها العام الدكتور تادروس أدهانوم في جنيف عن إجازة استخدام لقاح أسترازينيكا ضمن قائمة استخدامات الطوارئ.وأشارت المنظمة في بيان مساء اليوم الاثنين في جنيف إلى أنها أدرجت نسختين من اللقاح يتم انتاج احدهما في جمهورية كوريا والآخر بمعهد الأمصال في الهند.وأشارت المنظمة الدولية إلى أن إجازة اللقاح تم بعد مراجعة للبيانات من قبل فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع للمنظمة الذى يعمل على تقييم جودة وسلامة اللقاحات وهو الشرط الأساسي لتزويد مرفق كوفاكس الذى تقوده المنظمة والهادف الى ضمان الوصول العادل للقاحات الى كافة البلدان باللقاح.وقالت المنظمة وعلى لسان الدكتورة ماري انجيلا سيماو مساعد المدير العام لشئون الوصول إلى الأدوية أن البلدان التي ليس لديها لقاحات حتى الآن سوف تتمكن من البدء في تلقيح العاملين الصحيين والسكان المعرضين للخطر.وأكدت المنظمة - التي نوهت الى ان نسبة فعالية لقاح أسترازينكا تصل إلى 63.09% وأوصت به لجميع الفئات فوق 18 عاما وما فوق - انه مناسب للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نظرا لسهولة متطلبات التخزين.