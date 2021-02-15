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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاميرون تحارب انعدام الأمن بإقامة مركزين جديدين للشرطة بالعاصمة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:23 م
الأمن الكاميروني
الأمن الكاميروني
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خصص لوك ميسي تانغانا عمدة العاصمة الكاميرونية ياوندي مركزين جديدين للشرطة في المدينة، بهدف دعم أفرادها على أداء أعمالهم والحفاظ على أمان المواطنين بشكل أفضل.

ونقلت صحيفة كاميرون تريبيون الوطنية ثنائية اللغة عن لوك قوله، إن المركز الأول يقع في روند بوينت باستوس والثاني عند مدخل مبنى البلدية في ياوندي الثانية بمنطقة تسينغا، حيث سيكون المبنيون الجديدون مجهزين بكافة وسائل الراحة والمتطلبات اللازمة لعمل عناصر قوة الشرطة، مثل المكاتب والمراحيض والزنازين وغيرها.

وسلم لوك ميسي أتانغانا مفاتيح المبنيين إلى المندوب العام للأمن القومي مارتن مبارغا نغويل بحضور محافظ مفوندي إيمانويل مارييل دجيكدنت ورئيس بلدية ياوندي الأولى جان ماري أبونا، ورئيس بلدية ياوندي الثانية يانيك أييسي، بجانب العديد من الشخصيات المسئولة الأخرى في هذا الجزء من العاصمة.

وأشار لوك ميسي إلى أنه يريد من خلال هذه الإنجازات المساهمة في تحسين ظروف عمل ضباط الشرطة ومحاربة انعدام الأمن، وعلى الرغم من أن العمل ما زال جاريًا، يتعين النقل النهائي لهذين المبنيين في تراث قوة الشرطة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الشرطة عن امتنانه العميق لرئيس بلدية ياوندي، إذ أن المبنيين يأتيان في الوقت المناسب في هذه المنطقة الحساسة، ويتيحان للشرطة مساحات عمل جديدة لتسهيل تحقيق الأهداف الموكلة إليهم.

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