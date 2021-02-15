مصدر أمني عراقي: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل الدولي شمالي البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الإثنين، بسماع انفجارات بمحيط مطار أربيل الدولي شمالي العراق.وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن: "ثلاث قذائف هاون سقطت، قبل قليل، ضمن محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، وهناك انتشار أمني بمحيط المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.