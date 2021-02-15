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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة صاحب مصنع والشروع في قتله بالسلام للجنايات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:51 م
نيابة
نيابة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، الاثنين، بإحالة المتهمين بسرقة صاحب مصنع بالإكراه والشروع فى قتله بالسلام، لمحكمة الجنايات.

ورد لقسم شرطة السلام أول بلاغ من صاحب مصنع ملابس جاهزة مصاب بجروح، يفيد بأنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله سيارته وبصحبته عاملة بذات المصنع، لتوصيلها لمحل إقامتها وحال سيرهما بدائرة القسم استوقفه مجهولان وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزة أحدهما محدثين إصابته المنوه عنها واستوليا منه على (مبلغ مالي، هاتف محمول، وأدوات) كرها عنه، ولاذا بالفرار صحبة الفتاة واتهمها بالتواطؤ مع المتهمين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع سائق، عامل، تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وكذلك سلاح أبيض "مطواة" والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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