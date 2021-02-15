إحالة المتهمين بترويج مواد مخدرة في التجمع للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لحيازتهما مواد مخدرة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.ذكر قرار الإحالة أن المتهمين "م.م"، "ط.ع"، عاطلين، عثر بحوزتهما على 500 جرام من الحشيش، 300 جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمنطقة التجمع كما عثر بحوزتهم على مبلغ 4300 جنيه من متحصلات تجارتهم.كان ضباط قسم شرطة التجمع قد تمكنوا من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات وتم اقتيادهما لقسم الشرطة.. وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.