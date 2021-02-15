أسرار «السِّرب».. يقدم مشاهد حقيقية من الضربة الجوية ضد «داعش» فى ليبيا

منذ اللحظة الأولى لطرحه من قِبل المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، أحدث الإعلان التشويقى الأول لفيلم «السِّرب» ضجة كبيرة، وتصدر أحاديث ملايين من المصريين، خاصة أنه يجسد بطولة حقيقية من بطولات الجيش المصرى العظيم.

وطرح «مرسى» برومو فيلم «السِّرب» مساء أمس، وعلق على ذلك قائلًا: «عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه.. رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى.. السِّرب قريبًا فى دور العرض»، مضيفًا: «هدية المتحدة للشعب المصرى.. المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وتضمن «البرومو» فى بدايته مقطعًا مصورًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ١٥ فبراير ٢٠١٥، يقول فيه: «شعب مصر العظيم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب بالقصاص من هؤلاء القتلة».

ويجسد فيلم «السِّرب» الضربة الجوية التى نفذها الجيش المصرى ضد معاقل تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا، بعد ساعات من نشر جماعة متشددة، أعلنت عن مبايعتها التنظيم، مقطع فيديو يظهر ذبح ٢١ قبطيًا فى مدينة سرت.

وفى ١٥ فبراير ٢٠١٥، بث تنظيم «داعش» الإرهابى فيديو لعملية ذبح المصريين الأقباط المختطفين، وظهرت فيه معاملة مشينة من عناصر التنظيم للأسرى، حيث ساقوهم وذبحوهم واحدًا واحدًا، وتلونت مياه البحر بلون دمهم فى أحد مشاهد الفيديو.

ويشارك فى بطولة فيلم «السِّرب» كل من النجم أحمد السقا، وقصى خولى، ودياب، وأحمد حاتم، وشريف منير، وآسر ياسين، وكريم فهمى، ومنى زكى، وهند صبرى، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويأتى إنتاج الفيلم فى إطار اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، بالأعمال التوعوية والوطنية، واستكمالًا لما أحدثه مسلسل «الاختيار»، العام الماضى، من حالة وطنية والتفاف حول الأبطال الذين يعملون فى الظل.

وتطلب الفيلم الجديد بحثًا كبيرًا من مؤلفه عمر عبدالحليم والمخرج أحمد نادر جلال، للخروج بمعلومات دقيقة عن الجماعات الإرهابية فى ليبيا والعراق، حيث يتم الربط بين أذرع هذه الجماعات فى البلدين، وكُتب السيناريو أكثر من ١٢ مرة، من أجل الوصول بالنتيجة التى ستخرج للجمهور على الشاشة، مع توثيق المعلومات لاستناد العمل إلى أحداث حقيقية وقعت بالفعل.

وعُرضت بطولة الفيلم على عدد كبير من النجوم وافقوا على الفور دون أى تردد، بل فضلوا تصويره على أعمالهم الشخصية، بداية من النجم أحمد السقا الذى أجّل تصوير باقى مشاهد فيلمه الجديد «العنكبوت»، ومسلسل «نسل الأغراب»، وقرر تقديم هذه الملحمة الوطنية- والذى يقدم دورًا استخباراتيًا مصرى يوجد فى عقر دار الجماعات الإرهابية، ويتعرض للتعذيب والضغط دون أن يكشف عن أى معلومات، ويكون له دور كبير فى إنجاح الضربة الجوية.

ويجسد النجم آسر ياسين دور مقدم طيار "هشام جلال"، وكذلك كريم فهمى، ومحمود عبدالمغنى، والفنان أحمد حاتم الذى وافق على حلق لحيته التى اعتاد عليها الجمهور منذ ما يزيد على ١٠ أعوام خصيصى من أجل الدور، إلى جانب النجم شريف منير الذى يجسد دور قائد القوات الجوية باسم «الفريق شريف المصرى» الذى كان الفريق يونس حامد المصرى فى الواقع وقت تنفيذ العملية. ويقدم طاقم عمل الفيلم مفاجأة كبيرة للجمهور، وهى عرض مشاهد حقيقية من العملية الضخمة والخاطفة التى هزت عرش الجماعات الإرهابية، ليست فقط فى ليبيا، بل فى كل البلاد التى يوجد فيها التنظيم، بعد تدمير كل الأهداف المحددة وقتل العشرات من عناصر هذه الجماعات.

