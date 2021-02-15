غرفة عمليات بالزراعة لتخفيف تأثير الأحوال الجوية على المربين

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزارعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة، وتخفيف آثارها السلبية، نظرًا لموجات الطقس غير المستقرة في الرياح والأمطار والمنخفض الجوي المنتظر أن تشهده البلاد خلال الأيام القادمة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.ووجه القصير قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزارعين والمربين، مؤكدًا جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع أجهزة الدولة للتعامل مع المياه في حال سقوط أمطار غزيرة.ووجه أيضًا مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين وإصدار التوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف أى أضرار كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة؛ لمساعدتهم في تخفيف آثار هذه الظروف الاستثنائية التي تواجها البلاد.وطالب القصير قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وافادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليًا، مضيفًا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن: 15500 أو 19561.