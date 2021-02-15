«الدستور» تتجول فى قرى «حياة كريمة»: تنمية ووظائف وكرامة إنسانية

عاملو «تبطين الترع»: المشروع فتح باب رزق لنا دون الحاجة للسفر

أسقف للمنازل ومياه شرب نظيفة وصرف صحى

مخرات للسيول تحمى من مخاطر الأمطار

«مهنتك مستقبلك»: قوافل لتدريب الفتيات على الحرف اليدوية

• سيدات: «ثقافة العزوة» سائدة بسبب الرجال

واتفقت معها السيدة «أمنية» فى الرأى، مبينة أن لديها طفلة واحدة، وتحاول منذ ٣ سنوات أن تحمل أملًا فى إنجاب الولد إرضاءً لزوجها وعائلته، مضيفة: «الصعيد بعيد تمامًا عن مبادرات تنظيم الأسرة، وليس هناك وعى كافٍ بها، خاصة بين الرجال باعتبارهم أصحاب القرار وليست المرأة».





ميكنة الوحدات الصحية لمنع الزحام.. وتوفير وسائل نقل جماعى للطلاب والمعلمين

زيادة الأطباء ومكاتب البريد ووسائل مواصلات.. أهم مطالب الأهالى من الدولة المصرية

وزيرة التخطيط: تغطية 4500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه بحلول 2024

الصعيد يضم 70% من قرى المبادرة

تعيد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» رسم الخريطة الاجتماعية والمعيشية والخدمية لأرض مصر بالكامل، فهى تذهب إلى أقصى القرى بُعدًا عن العمران لتطويرها وتنميتها وتحسين جودة سكانها، لتصل فى النهاية إلى شكل جديد مختلف ومتطور للريف المصرى الذى عانى عقودًا من النسيان. وعملًا بالحكمة القائلة «ليس من رأى كمن سمع»، أجرت «الدستور» معايشة فى القرى التى شملتها «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، لمعرفة حجم ما تحقق من إنجازات وأعمال تطوير، خاصة أن التقديرات أشارت إلى أن المنيا يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، وتقع ضمن المحافظات الخمس الأولى الأكثر فقرًا، وتدخل ١٩٢ قرية و٨٠٨ توابع لها على مستوى ٥ مراكز، هى: «العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوى ودير مواس»، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة. وانطلقت جولتنا من مدينة ملوى شرق المنيا، التى تبعد عن عاصمة المحافظة أكثر من ٩٨ كم، ومنها إلى مراكز ملوى ومغاغة وأبوقرقاص، حيث يعانى أهالى قرى المدينة كغيرهم من أهالى القرى الأكثر فقرًا من وعورة الطرق وضعف البنية التحتية وغياب بعض الخدمات الأساسية، وتميزت الأجواء داخل قرى المركز بالحماس والأمل، حيث أدرك المواطنون أن معاناتهم ستصبح جزءًا من الماضى، وأن مشكلاتهم موضع اهتمام من الدولة بمختلف أجهزتها، بعدما أصبح الريف المصرى على موعد مع مرحلة جديدة من التنمية الشاملة برعاية القيادة السياسية. وفى السطور التالية يتحدث عدد من الأهالى والمسئولين، لـ«الدستور»، حول أوجه أعمال «حياة كريمة» فى تلك القرى، وحجم الإنجازات التى تتم، وانطباعاتهم حول المبادرة ودورها فى تطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات به وتحسين جودة سكانه، وغيرها من التفاصيل.مشروع «تبطين الترع» كان من أبرز المشروعات التى تشهدها قرى «حياة كريمة»، وعلى جانبى الطريق المؤدى إلى قرية الشيخ عبادة، إحدى قرى مركز ملوى، تسير أعمال المشروع بشكل مكثف بمشاركة عدد كبير من شباب القرية، حيث يغطى مساحة ٦ آلاف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية، بتكلفة قدرها ١٨ مليار جنيه، منها ١٠٤ ترع بطول ٤٠٠ كم تقع بمحافظة المنيا وحدها، بتكلفة قدرها ١.١ مليار جنيه، تم الانتهاء من تبطين ١٠٠ كم من ترع المحافظة، فى حين انتهت بالكامل أعمال تأهيل وتبطين ٨٣١ كم على مستوى الجمهورية حتى يناير الماضى ٢٠٢١، بتكلفة قدرها ٣ مليارات جنيه.وقال محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، إن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية، ويستهدف فى مرحلته الأولى ٦ آلاف كيلو متر بمختلف المحافظات، بتكلفة ١٨ مليار جنيه، خلال عامين، على أن تشمل المرحلة الثانية ٢٠ ألف كيلو متر، بتكلفة ٦٨ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتيح ١٨ مليون فرصة عمل لأبناء القرى ويوفر ٥ مليارات متر مكعب من المياه سنويًا.وقال محمد مناع، أحد عمال المشروع بالقرية، إن أعمال تبطين الترع أتاحت لعدد كبير من أبناء القرية فرص عمل بالقرب من محال إقامتهم دون الحاجة إلى ترك المحافظة بحثًا عن لقمة العيش، خاصة مع توقف العمل فى المحاجر بسبب أزمة التراخيص ومخالفات البناء، مضيفًا أنه التحق بالعمل فى المشروع قبل ٢١ يومًا رغبة فى الحصول على مصدر رزق للإنفاق على أسرته وأولاده. وذكر «مناع» أن المشروع فتح باب رزق لأناس كثيرين، «واليومية بالنسبة لهم جيدة وتختلف من العامل للصنايعى، حيث تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه للصنايعى، و١٥٠ جنيهًا للعامل، والعمل يبدأ من الساعة ٧ صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا».وقال المهندس محمد صلاح، المشرف على مشروع تبطين الترع بإدارة هندسة رى شرق سمالوط، إن المشروع يهدف بشكل أساسى إلى تقليل الفاقد من المياه لاستخدامها فى حل مشكلة إعاقات الرى التى كانت تستغرق فى بعض الأحيان من ٣ إلى ٤ أيام لوصول المياه إلى الأراضى على امتداد الترع، حتى تستغرق ١٢ ساعة على أقصى تقدير لوصولها إلى كل الأراضى الواقعة بنطاق الترعة.وأشار إلى أن أعمال المشروع تشمل تدبيش الترع وتغطيتها بطبقة خرسانية عازلة لا تمتص المياه، وتسوية الجسور على امتدادها بما يسهم فى القضاء على مشكلة مخلفات تطهير الترع والحيوانات والقوارض النافقة، إلى جانب تشغيل عمالة القرى التى تمر خلالها الترع، موضحًا أن الترع ستخضع للصيانة وإجراء مرمات وتطهير بشكل دورى.بألوانها المميزة وبنيانها الحديث يمكنك بسهولة تمييز منازل المستفيدين من مبادرة «سكن كريم»، التى تتناثر على امتداد جزيرة «شيبة»، إحدى قرى مركز أبوقرقاص، إذ تنفذ المبادرة بالقرى الأكثر احتياجًا فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير منازل الأسر الفقيرة.وتستهدف المبادرة توفير سكن ملائم للأسر وإنشاء أسقف للمنازل وتوصيل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى على ٤ مراحل من المعايير والتقييم، بداية من خريطة الفقر المعلنة من قبل جهاز الإحصاء الوطنى، ثم تقارير جاهزية الشبكات العمومية الخاصة بالمياه والصرف بالقرى، وقاعدة بيانات حول مساكن الأسر المستفيدة من الدعم النقدى، وفحص طلبات الأسر ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم النقدى لكنها تحتاج تأهيلًا للمساكن.وقالت أم عبدالله، إحدى المستفيدات من مبادرة «سكن كريم»، إن المساكن فى قرى الجزيرة كغيرها من الريف المصرى متهالكة ومحرومة من معظم الخدمات الأساسية، والأسقف من جريد النخيل والطين لا تحمى من مياه الأمطار، ومعرضة للانهيار فى أى وقت وتهدد حياة الأهالى بالخطر، ويقاطعها أبناؤها: «بنقف بالطشت تحت السقف وقت المطر عشان البيت ميغرقش بالميه».وتضيف: «مبادرة (سكن كريم) بمثابة الأمل لنا ولكثير من الأسر بالقرى، لهذا تقدمنا بطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدة فى تأهيل المسكن، وبالفعل تم إجراء بحث ميدانى للتأكد من انطباق الشروط علينا، ومن ثم أعاد فريق من المتطوعين إنشاء الأسطح ورفع كفاءة وترميم جدران المنزل، لكن لا تزال لدينا أزمة فى توافر مياه الشرب، وأيضًا مشكلة الصرف الصحى لا تزال قائمة».محطتنا التالية كانت بمركز مغاغة، فعلى مساحات شاسعة رصدنا مشروعًا ضخمًا تنفذه الحكومة لا يقل أهمية عن سابقيه، ليس لجدواه الاقتصادية فحسب، وإنما أيضًا لأهميته فى حماية أرواح ملايين المواطنين سنويًا من أخطار السيول والانهيارات التى تسببها مياه السيول الجارفة، وهو ما يعرف بالبحيرات الصناعية أو مخرات السيول. وقال المهندس شهدى حليم حبيب، مفتش رى بحرى المنيا، إن مخر سيل سمالوط يعد الأكبر على مستوى المحافظة بالكامل، ويربط بين شرق الصحراوى حتى النيل لحماية الأهالى من تدفق السيول، من خلال تجميع المياه بمنخفض أرضى عميق يصب فى النيل، ويقع على مساحة ٢.٥ كيلو متر طولًا و٢٥ مترًا عرض القاع، وهو عبارة عن مجرى مائى، ويتم إجراء أعمال التوسعة والتطهير مرتين سنويًا، مرة قبل شهر مارس وأخرى قبل شهر سبتمبر. ويضيف: «أعمال إنشاء المخرات الصناعية تعتمد بشكل أساسى على ألا تتعدى كميات المياه أعمال التعلية للحواجز، خاصة أن سرعة مياه السيل تكاد تصل إلى ١٠ كيلو فى الساعة، وهو ما لا يسمح بارتفاع منسوبها فى موقع مخر السيل، كما أنه تجرى بصفة دورية حملات للتحقق من عدم وقوع أى تعديات على مخرات السيول، سواء منازل أو زراعات».بين حالة الحراك غير المسبوق التى فى القرى المصرية حاليًا، انطلقت قوافل مبادرة «مهنتك مستقبلك» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز العدوة، حيث تجلس مجموعة من الفتيات داخل مشغل متنقل لتعلم حياكة الملابس بمختلف أنواعها وتصميماتها على يد متطوعة تحضر إليهن من مدينة المنيا إلى العدوة يوميًا طوال مدة الدورة التدريبية.وتجلس سارة عمر غالب، ١٤ عامًا، من قرية الشيخ مسعود، أمام ماكينة الخياطة تحيك إحدى العباءات من تصميمها، فى ختام الدورة التدريبية الثالثة التى أتاحتها المبادرة لأهالى القرية، وتقول: «علمت بالمبادرة أنا وجيرانى، وقدّمنا على الدورة، وبدأنا بعدها نتعلم كيف نمسك بالإبرة ونخيّط بالماكينة وأساسيات الخياطة، وفى ختام الدورة خضعنا لامتحان نظرى وعملى، ومن يجتازه بنجاح يحصل على ماكينة خياطة هدية». وتضيف: «كلنا فى القرية عندنا مطلب، وهو إنشاء مشغل للفتيات لإنتاج الملابس لخلق فرص عمل بالقرب من بيوتنا، وتوفير احتياجات القرية من الملابس بأنواعها وبأسعار جيدة، خاصة بعد أن أصبح لدينا حرفة نتقنها يمكن أن تكون مصدر دخل لأسرنا».أمام وحدات صحة المرأة وتنظيم الأسرة التابعة للقوافل الطبية الموجودة فى قرية «الشيخ عبادة» فى ملوى، تصطف مجموعة من السيدات فى أعمار متقاربة وأفكار متباينة بشأن مبادرات تنظيم الأسرة.البداية لدى «أم أيوب»، التى قالت لـ«الدستور»: «أنا متجوزة من ١٥ سنة وعندى ٧ عيال. حاولت اكتفى بـ٣ عيال واستخدمت أكثر من وسيلة تنظيم أسرة، لكن تسبب ذلك فى تعرضى لنزيف شديد لمدة ٨ أشهر، بسبب رعاية طبية لم تناسب حالتى الصحية». وشددت إيمان محمود عبدالرازق، ٢١ سنة، التى تزوجت قبل ٥ أعوام لترزق بـ٣ أطفال وتضع وليدها الرابع خلال أيام، على عدم وجود ثقافة «تنظيم الأسرة» فى معظم محافظات الصعيد، قائلة: «فى الصعيد معندناش تنظيم أسرة، ورجالتنا تسيطر عليها ثقافة العزوة، والستات ممكن تتطلق لو فكرت متخلفش».إلى جانب العمل المستمر لاستكمال مشروعات إنشاء وتطوير الوحدات الصحية بقرى المحافظة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، رصدت «الدستور» خطة الدولة لتصميم الوحدات الصحية الجديدة وتأهيل القديمة بشكل يجعلها تتناسب مع احتياجات المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، وحملات «صحة المرأة المصرية» و«صحة الأم والجنين»، وعلاج أمراض التقزم والأنيميا لدى طلاب المدارس، وكذلك علاج فيروس «سى» وغيرها. كما رصدت تصميم الوحدات الصحية بشكل يلبى احتياجات المواطنين ويراعى اشتراطات الصحة والسلامة العامة، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتضمن العمل وفقًا لنظم مميكنة تضمن عدم تكدس المترددين على الوحدات، بشكل يشبه كثيرًا نظام الانتظار المفعّل بالبنوك، مع ضغط جداول تنفيذ الوحدات بقريتى الشيخ عبادة بمركز ملوى، وأولاد الشيخ بمركز مغاغة، من سنة إلى ٥ أشهر فقط. وفى جزيرة «شيبة»، بمركز أبوقرقاص، رصدت «الدستور» الجهود الميدانية للجان وزارة التخطيط من أجل حصر احتياجات القرى المدرجة ضمن «حياة كريمة»، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ المشروعات ومعوقات التشغيل وأسبابها. وعلمت «الدستور» أن أهالى جزيرة «شيبة» طالبوا بحل مشكلة صعوبة انتقال الطلاب والمعلمين إلى المدرستين الإعدادية والثانوية بالقرية، لإقامتهما أعلى منطقة مرتفعة وعلى مسافة عدة كيلو مترات من الكتلة السكنية، لعدم وجود قطعة أرض مناسبة لإقامتهما إلا فى هذه المنطقة.وتدرس لجان «التخطيط» مقترحًا بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية ومسئولى المركز لتوفير وسيلة نقل جماعى لتسهيل انتقال الطلاب والمعلمين إلى المدرستين، إلى جانب تدشين موقف للسيارات يتيح فرص عمل لأبناء القرية.حول مشروع تطوير الريف المصرى، قال رزق الفقير، نائب مدير الشئون الاجتماعية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، إن هناك حالة كبيرة من الرضا والتفاؤل بين أهالى القرية، فى ظل ما يشهده الصعيد والريف المصرى من اهتمام من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، بعد عقود من التهميش. وأضاف: «أهالى القرية لديهم مطالب متعددة، على رأسها حل أزمة نقص الكوادر الطبية بالوحدات الصحية الواقعة فى نطاق القرية، ما يضطرهم للذهاب إلى المركز للحصول على الخدمة الطبية، وبالإضافة إلى المسافة البعيدة، فإن المواصلات بين القرية والمركز تنقطع تقريبًا بعد الساعة السابعة مساءً، ويضطر الأهالى لاستئجار (لانش) خاص للسفر إلى المركز، مقابل ١٠٠ جنيه، أو المخاطرة بحياة المريض».وتابع: «نعانى أيضًا من عدم وجود مكتب للبريد فى القرية، ما يكبد الأهالى وأصحاب المعاشات مشقة السفر إلى المركز لصرف مستحقاتهم أو قضاء مصالحهم، كما تفتقر القرية لخدمة الصرف الصحى ما يضطر الأهالى لتصريف المياه عبر عربات الكسح التى تحملها إلى الترع والمصارف».وأعرب رمضان أحمد مرسى، من قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى، عن أمله فى أن تسهم المبادرة فى خلق مزيد من الوظائف لأبناء القرية، بما يضمن لهم دخلًا ثابتًا ويكفل لهم «حياة كريمة».وقال: «الوظائف بالقرية قليلة ومحدودة وغير مستقرة وتتسم بضعف الأجور، ما دفع كثيرًا من الشباب للسفر إلى محافظات أخرى أو حتى خارج البلاد بحثًا عن مصدر أفضل للرزق، لذا نأمل فى أن تساعد المبادرة على توفير فرص أفضل للعمل».أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفكرة جريدة «الدستور» «معايشة» داخل القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما لذلك من دور كبير فى نقل نبض المواطنين فى القرى وتفاعلهم مع تدخلات المبادرة، وقياس مدى رضاهم عن التغيير الذى حدث ويستمر خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين جودة حياة المواطن فى الريف. وقالت إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عامين ستصل إلى تغطية ٣٧٥ قرية بنهاية العام الجارى، مشيرة إلى أن تكلفة التدخلات الخاصة بهذه القرى تبلغ حوالى ٢٠ مليار جنيه، وسيستفيد منها قرابة ٤.٥ مليون مواطن. وأضافت: «خلال السنوات الثلاث المقبلة سنصل إلى ٤٥٠٠ قرية، باستثمارات تزيد على ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منها حوالى ٥٠ مليون مواطن، عبر مجموعة من المشروعات التى تتضافر جهود أجهزة الدولة للإسراع فى تنفيذها».وواصلت: «من المتوقع أن تحدث مشروعات المبادرة نقلة نوعية فى الريف المصرى، وفقًا لكل المؤشرات ومقاييس العلوم الاجتماعية والدراسات الاقتصادية والتنموية، وهى مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم، فلم نرصد فى الدراسات التنموية، خلال السنوات الماضية، أن هناك دولة قررت إحداث مثل هذا التغيير الإيجابى فى مناطقها الريفية، بنفس الجودة والتكلفة والمعدلات الزمنية التى يتم بها العمل فى المبادرة المصرية».أكد الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن تمويل مبادرة «حياة كريمة» وطنى بنسبة ١٠٠٪، دون أى شراكة مع جهات أجنبية، موضحًا أن الشراكة تقتصر على مؤسسات الدولة من حكومة وقطاع خاص ومجتمع أهلى واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمصريين فى الخارج.وأضاف «حلمى»، لـ«الدستور»، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة قبل سنوات، التى تضمنت تحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة الأجور والدعم وضبط المشتريات الحكومية، أسهمت فى تعزيز القدرة التمويلية للدولة فى ضوء إعادة ترتيب الأولويات تجاه الاستثمار الحكومى.وذكر أن أكثر من ٧٠٪ من قرى المرحلة الأولى المدرجة بمبادرة حياة كريمة تقع بالصعيد، نظرًا لأن نسبة تغطية خدمات البنية الأساسية فى الصعيد أقل من وجه بحرى، وبالتالى توزيع الاستثمارات على القرى سيكون وفقًا للفجوات التنموية وليس كوتة ثابتة.هالة