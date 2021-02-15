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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: توجيهات السيسي بشأن الحضور تؤكد حرصه التام على صحة الطلاب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:49 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، بالقرارات الإنسانية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لوزير التربية والتعليم بمنح الحرية لأولياء أمور التلاميذ بالاختيار، بين عودة أبنائهم للدراسة بعد انتهاء فترة الإجازة أو التعليم عن بعد.

وقال عضو مجلس النواب، إنه قرار إنساني من الدرجة الأولى، كما أنه يؤكد الحرص التام على صحة الطلاب والحفاظ عليهم مع اشتداد جائحة كورونا عالميا.

وأشار أبوزيد في تصريحات له اليوم إلى أن مصر ومنذ إيقاف الدراسة في العام الماضي، والاعتماد على نظام الأبحاث أو بدء إجازة منتصف العام مبكرا هذه السنة الدراسية، ثم مدها أسبوع إضافي لتنتهي في 26 فبراير الجاري، يؤكد أن صحة الطلاب أولوية أولى وأنه المهم ألا يحدث تكدس داخل الفصول وألا يكون ذلك مبررا لانتشار العدوى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه حتى قرار بدء العام بالذهاب يومين أو ثلاثة فقط لمختلف الصفوف الدراسية، فقد كان قرارا مدروسا بعناية وهدفه الرئيسي الحفاظ على صحة الطلاب.

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