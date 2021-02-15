العودة الآمنة.. أطباء يقدمون إرشادات ونصائح لمواجهة «كورونا»

المُر: تناول وجبات صحية.. فترات نوم مناسبة.. وتباعد اجتماعى فى الفصول

خيرى: تواصل الأسر مع أبنائها للتذكير بالإجراءات الاحترازية

الحداد: امنعوا السلام بالأيدى.. واحذروا ملامسة الوجه بأيادٍ ملوثة

نهلة: الأولوية للنظافة الشخصية.. و«الفشار والترمس» يقويان المناعة

فى الوقت الذى ينتظر فيه طلاب المدارس العودة إلى الدراسة فى ٢٧ فبراير الجارى، يعمل أولياء الأمور على تلقين أبنائهم النصائح والإرشادات الصحية والوقائية اللازمة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، فى ظل إجراءات وبروتوكولات وقائية فعالة تتخذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.وفى السطور التالية يقدم عدد من الخبراء فى المجال الصحى، لـ«الدستور»، روشتة وقائية لحماية الطلاب من خطر الإصابة، تتضمن نصائح غذائية وإرشادات احترازية لتجنب انتقال العدوى، وتشمل إجراءات لتعزيز الصحة النفسية وتقوية الجهاز المناعى، وغيرها من التفاصيل.قال الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن عودة الطلاب إلى المدارس أمر فى غاية الأهمية، ليس لمصلحتهم التعليمية فقط، بل حرصًا على اكتساب المهارات الاجتماعية أيضًا، والأسر عليها دور فى الحفاظ على صحتهم من خلال تلقينهم الإرشادات الوقائية.وأضاف «المُر» أن التشديد على تعزيز صحة الطلاب أمر فى غاية الأهمية، لأنه السبيل المضمون لتقوية المناعة بداية من الأطفال حتى طلبة الجامعات، مع التركيز على الفئات الصغيرة فى السن، لأنها ليس لها تطعيم بلقاح فيروس كورونا حتى الآن، منوهًا إلى أن المناعة يتم تعزيزها طبيعيًا، لتجعل الجسم قادرًا على محاربة الأمراض، أو إذا أصيب تكون الأعراض أخف وطأة. وذكر أن تعزيز الصحة يأتى أولًا من وجبات الطعام الصحية، وأن تكون فى مواعيدها، وبالأخص وجبة الإفطار، والتى تتمثل فى طبق ينقسم إلى ربع بروتين وآخر نشويات ونصف فواكه وخضروات، مضيفًا أنه لا يجب إغفال شرب المياه من ٨ إلى ١٠ أكواب فى اليوم.وشدد على ضرورة الابتعاد عن الدهون والمقليات والوجبات السريعة، مع الحرص على ممارسة الرياضة لمدة ٤٥ دقيقة يوميًا، ناصحًا بعدم الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية «الجيم» بل ممارستها فى الأماكن المفتوحة.وتابع: «التدخين صديق كورونا، لذا فالمدخنون والمحيطون بالمدخنين أكثر عرضة للإصابة بكورونا، خاصة الأطفال، إذ يجب أن يبتعدوا تمامًا عن المدخنين»، محذرًا الآباء والأمهات من التدخين فى وجود الأبناء، ناصحًا بالنوم لمدة لا تقل عن ١٠ ساعات بالنسبة للأطفال من طلاب الابتدائى و٨ ساعات لطلاب الثانوى والإعدادى.وشدد على عدم تصدير الآباء والأمهات القلق للأبناء حتى لا تضعف مناعة أجسامهم، وأن تكون المذاكرة فى المنزل فى أماكن ذات تهوية جيدة، وتكون المسافة بين كل طفل وآخر مترين على الأقل.وأكد «المُر» ضرورة ارتداء الطلاب الكمامات بكل مراحلهم التعليمية، والحرص على التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب حتى فى حصة الألعاب، وكذلك الحرص على عدم التزاحم فى الأتوبيس الخاص بالمدارس، ومنع تكدس الطلاب نهائيًا. وقال إن الطلاب بعد عودتهم من المدارس يجب أن يحرصوا على غسل الأيدى بالماء والصابون، ولا يجب أن يحدث تلامس بين الآباء والأجداد مع الطلاب بعد رجوعهم من المدرسة، مضيفًا أنه فى حالة تعرض أى طفل للحرارة المرتفعة أو مشاكل فى التنفس يجب ألا يذهب إلى المدرسة، ويتم إبلاغ إدارة الصحة المدرسية، وفحصه.ونبّه إلى أن دور المدرسة يقع فى المرتبة الثانية من خلال تطبيق البروتوكول المتفق عليه بين وزارة الصحة ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لعودة المدارس، مشددًا على أهمية تطبيق هذا البروتوكول فى الفصول.ذكر الدكتور عبدالرحمن خيرى، استشارى الصدر، أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية التى لا بد من اتباعها حال العودة للمدارس من جديد، أولها اتباع تعليمات الوقاية التى أقرتها وزارة الصحة والسكان.وقال إن من أبرز الإجراءات الصحية التى يجب اتباعها الالتزام بالتباعد الجسدى وارتداء الكمامة الطبية أو قناع الوجه للأطفال، مشيرًا إلى أن للأسرة دورًا مهمًا فى العودة الآمنة إلى المدارس، وذلك من خلال توعية الأطفال بشأن الفيروس وكيفية التعامل مع زملائهم فى المدارس.وأوضح: «يجب على الأم أو الأب التشديد على الأبناء فى الحفاظ على مسافة آمنة بين زملائهم فى المدارس أثناء الحصص، وكذا أثناء الأنشطة المدرسية، ومتابعة الأطفال خلال اليوم الدراسى، لتعديل سلوكهم باستمرار، لأنه من الطبيعى أن ينسى الطفل فى بعض الأحيان تطبيق الإجراءات الوقائية».وتابع: «لا بد من غسل اليدين باستمرار فى المدرسة، وارتداء القناع الطبى، واتباع كل الإجراءات الاحترازية التى تناسب أعمارهم، إضافة إلى الالتزام بمسافة آمنة أثناء البقاء داخل الفصول».نصح الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أولياء الأمور بالحرص على إبقاء أبنائهم داخل المنزل فى حال ظهور أى أعراض مرضية، ومنعهم من الخروج للحد من انتشار العدوى وحماية باقى الأقران.وقال: «لا بد أن نؤكد للطلاب أهمية التباعد الجسدى والحفاظ على المسافة الآمنة التى لا تقل عن متر ونصف المتر بينه وبين أى زميل آخر، والتحذير من العادات الاجتماعية غير الصحية، مثل التقبيل والأحضان والسلام بالإيدى، وملامسة الأنف أو العينين أو الفم بأيادٍ ملوثة، والتأكيد على غسل اليدين باستمرار خاصة عقب ملامسة الأسطح والأشخاص». وعن ارتداء الكمامة أوضح: «إذا تخطى الطفل سن الـ١٢ عامًا فيمكنه أن يرتدى كمامة عادية، وإذا كان أقل، فعليه أن يرتدى قناع الوجه، لأنه يؤدى الدور نفسه، مع التأكيد على النظافة الشخصية وغسل اليدين، وإعطاء الطفل كمامة إضافية وكحولًا و«جل» معقمًا، فبعض الأطفال لا يستطيعون غسل أيديهم جيدًا، وفى هذه الحالة يكون استخدام الكحول أو الجل المعقم أفضل اختيار». وتابع: «التغذية مهمة للغاية، ويتوجب على الأم ألا تكتفى بإعطاء ابنها (اللانش بوكس) ليأكل وجبته الوحيدة فى منتصف اليوم الدراسى، ولكن عليها أن تحرص على أن يتناول طعامًا صحيًا فى وجبة الإفطار قبل التوجه إلى المدرسة، وأن تحتوى الوجبة على الفيتامينات والبروتين، مثل الفول واللبن والجبنة والزبادى والجوافة والبرتقال، فكلها أطعمة صحية تحتوى على مضادات أكسدة، وكذلك عسل النحل».شددت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة والتغذية، على أن هناك مسئولية كبيرة على الأهل والمدرسة على حد سواء، من أجل حماية الطلاب ومنع انتشار العدوى.وقالت لـ«الدستور»: «لا بد من توزيع حضور الطلاب على مدار الأسبوع، بحيث يقل عدد الطلاب ويتم تخفيف كثافة الفصول المدرسية، وكذلك توزيع أيام الحضور وفق اختلاف الشُعب، مثل الأدبى والعلمى، بهدف تقليل أعداد الطلاب داخل الفصل الواحد».وأضافت: «المدرسة مسئولة عن تحقيق التباعد الجسدى بين الطلاب، بعد أن يجرى تقليل الأعداد وتوزيع الحضور اليومى على الطلاب لتوفير مساحات واسعة داخل الفصول».وتابعت: «أما الأهل فهم مسئولون عن نظافة الأطفال والطلاب الشخصية، من خلال التأكيد على الاستحمام المتكرر، وقصّ الأظافر والشعر باستمرار، وتغيير ملابس الخروج، وتوفير أدوات التعقيم الخاصة بهم، مثل الكمامة، أو قناع الوجه، والكحول والصابون والفوط الخاصة بهم».وعن العناصر الغذائية المطلوبة لتقوية المناعة، أشارت إلى أهمية شرب المياه وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، داخل المنزل وفى المدرسة.وأضافت «نهلة»: «هناك ضرورة للاعتماد على المأكولات التى ترفع من المناعة مثل الذرة الحلوة والفشار وحمص الشام والترمس لاحتوائها على الزنك والألياف ومضادات الأكسدة المفيدة فى تقوية المناعة». وعن النصائح التى يتوجب على أولياء الأمور تكرارها على مسامع أبنائهم قالت: «لا بد من تعليم الطفل أن يستعمل أدواته الشخصية وألا يتبادل أى شىء مع غيره من الزملاء، وأن يتناول طعامه منفردًا، ويتباعد جسديًا مع من حوله سواء فى اللعب أو الدراسة، مع غسل اليدين باستمرار، واستخدام قفازات خاصة للأكل والتخلص الآمن منها عقب الانتهاء من تناول وجبته».نهلة