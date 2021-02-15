رئيس الكونغو الديمقراطية يعين رئيسًا جديدًا للوزراء

عين رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، اليوم الاثنين، جان ميشال سما لوكوندي رئيسًا للوزراء.وكان رئيس الوزراء الجديد المعين، البالغ من العمر 43 عامًا، المدير العام لشركة التعدين الحكومية، كما تم تعيينه أيضًا وزيرًا للرياضة، وانتقل إلى الحزب الحاكم في عام 2018.