عشاق سيدنا الحسين: «مشتاقين للمقام ونفسنا نخلص من كورونا»

حي مليئ بالزحام، في منطقة أثرية عمرها آلاف السنوات، ومقام له محبيه، وبجواره تجد الكثيرين الذين جاءوا من أقصى البلاد ليلقون التحية والسلام على سيدنا الحسين، رضي الله عنه، ولكن شيء تغير، رغم أن روحانية وعبق التاريخ ما زال هناك، إلا أن "كوفيد 19" غير الكثير من مظاهر القاهرة النابضة بجميع أحياءها.. ولكن ما الذي جد على حي الحسين، هذا ما كشفه أصحاب المقاهي وبعض المترددين على المقام رغم قلتهم.ويقول مختار محمد، صاحب مقهى بالحسين: للأسف لم يعد الوضع كما كان في السابق، بل أصبح أكثر صعوبة بسبب فيروس كورونا، حيث أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة رغم أهميتها أثرت على حركة رواد منطقة الحسين، وكل ما نتمناه هو انتهاء الوباء لتعود الحياة لسابق عهدها.ويضيف محمود أحمد، أحد رواد الحسين، رغم الوباء إلا أنني ما زلت أتردد على حي الحسين والمقام، فالروحانيات هنا لها مذاق خاص وأنا بتوكل على الله وبرتدي الكمامة وبحرص على تنظيف يدي وتعقيمها بالكحول حتى لا أحرم نفسي من زيارة المقام فهو جزء من عادتي الأسبوعية.ويضيف محمد محمود، من رواد مسجد الحسين: "أنا باجي كل أسبوع أدعي ربنا يزيح عن العالم غمة كورونا ونخلص منه، مشتاقين للحسين والزحمة ومحبي حفيد سيدنا النبي".