مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار بأسوان

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، إثر دهسه أسفل عجلات قطار بمحطة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخص، إثر دهسه أسفل عجلات قطار بمحطة إدفو، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية، لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.