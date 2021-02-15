خنقها ليلة عيد الحب.. حبس المتهم بقتل زوجته في الحوامدية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الاثنين، بحبس سائق متهم بقتل زوجته في الحوامدية 4 أيام على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليها متزوجين منذ سنوات ولديهما طفلان (سما)، 8 سنوات، وطفل آخر عمره سنتين ونصف.وتبين من التحقيقات أن الزوجين دائمًا في خلافات مستمرة خلال الفترة الأخيرة، لاتهام الزوج لـ"المجني عليها"، بالإهمال، وتجدد الخلاف بينهما أمس، بسبب سكب طفلها الصغير الزيت على الأرض"، وأشارت التحقيقات إلى أنه على إثر ذلك وقعت مشاجرة بينهما قام على إثرها الزوج أحمد 32 سنة، بخنق زوجته وكسر عظام الرقبة، وتمكن من الهرب بعد ذلك، لكن تمكنت مأمورية من القبض عليه مكان هروبه بعد ساعات معدودة من ارتكابه جريمته.تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المركز الطبي بوصول ربة منزل تدعى "بسمة" في العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة.وقال الجيران إن الضحية كانت تعيش رفقة زوجها "أ.ز" سائق وأنجبت منه طفلتين، ورجحوا أن زوجها أنهى حياتها خنقًا بسبب وجود خلافات بينهما، وقالت ابنته "سما" إنها شاهدت والدها يخنق والدتها بسبب سكب شقيقها الزيت على الأرض.تمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمناقشته أنكر الجريمة في بادئ الأمر، وبإعادة مناقشته ومواجهته بأدلة الثبوت ضده أقر بارتكابه الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.