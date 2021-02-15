ننشر تحريات الأمن الوطني في خلية «أحرار الشام»

كشفت شهادة مُجري التحريات في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط العجوزة المقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بخلية «أحرار الشام» تفاصيل قناعة المتهم الأول بأفكار الجماعة الإرهابية.الشاهد الأول محمد عمار، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قناعة المتهم الأول هشام أحمد عبدالرحمن لأفكار الجماعة الإرهابية المسماة "أحرار الشام" القائمة علي تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين واستغلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتباطه ببعض أعضائه بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر وتتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنه نفاذًا لذلك تمكن من تأسيس خلية لها ضمت بين أعضائها المتهمين الثاني عبدالرحمن عبدالعليم سعيد، والثالث محمد عبدالفتاح أحمد والرابع سياف سلامة محمد، والخامس أحمد ربيع رشاد والسادس رمضان السيد شعبان والسابع رمضان السيد صالح والثامنة فاطمة السيد السيد.أضاف أنه في إطار إعداد أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها، أعد المتهم الأول برنامجًا ارتكن فيه لمحورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية عبر شبكة المعلومات الدولية وبالمقرات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة والثاني عسكري لإعداد عناصر الجماعة بدنيًا وعسكريًا بالدفع بأعضائها للمشاركة بحقول القتال خارج البلاد وتلقي دورات عسكرية بمعسكرات الجماعة لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها، تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.الشاهد الثاني أحمد محمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 13 6 2017 من ضبط المتهم الرابع سياف سلامة محمد وبتفتيش مسكنه عثر علي أوراق تنظيمية.والشاهد الثالث محمد محسن، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن 17 6 2017 من ضبط المتهم الخامس أحمد ربيع رشاد، والمتهمة الثامنة فاطمة السيد، وبتفتيشه للمتهم الخامس عثر بحوزته علي مبلغ تسعمائة وخمسين دولار أمريكي، وهاتف محمول وجواز سفر خاص به.والشاهد الرابع محمد أحمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 14 6 2017 من ضبط المتهم السادس رمضان سيد شعبان وبتفتيشه ومسكنه عثر على ألف وأربعمائة ريال سعودي وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيه مصري ومطبوعات تنظيمية.والشاهد الخامس عمرو محمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 14 6 2017 من ضبط المتهم السابع رمضان السيد صالح، وبتفتيش مسكنه عثر به علي مطبوعات تنظيمية.