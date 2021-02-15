رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر تحريات الأمن الوطني في خلية «أحرار الشام»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:20 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
كشفت شهادة مُجري التحريات في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط العجوزة المقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بخلية «أحرار الشام» تفاصيل قناعة المتهم الأول بأفكار الجماعة الإرهابية.

الشاهد الأول محمد عمار، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قناعة المتهم الأول هشام أحمد عبدالرحمن لأفكار الجماعة الإرهابية المسماة "أحرار الشام" القائمة علي تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين واستغلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتباطه ببعض أعضائه بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر وتتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنه نفاذًا لذلك تمكن من تأسيس خلية لها ضمت بين أعضائها المتهمين الثاني عبدالرحمن عبدالعليم سعيد، والثالث محمد عبدالفتاح أحمد والرابع سياف سلامة محمد، والخامس أحمد ربيع رشاد والسادس رمضان السيد شعبان والسابع رمضان السيد صالح والثامنة فاطمة السيد السيد.

أضاف أنه في إطار إعداد أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها، أعد المتهم الأول برنامجًا ارتكن فيه لمحورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية عبر شبكة المعلومات الدولية وبالمقرات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة والثاني عسكري لإعداد عناصر الجماعة بدنيًا وعسكريًا بالدفع بأعضائها للمشاركة بحقول القتال خارج البلاد وتلقي دورات عسكرية بمعسكرات الجماعة لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها، تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

الشاهد الثاني أحمد محمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 13 6 2017 من ضبط المتهم الرابع سياف سلامة محمد وبتفتيش مسكنه عثر علي أوراق تنظيمية.

والشاهد الثالث محمد محسن، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن 17 6 2017 من ضبط المتهم الخامس أحمد ربيع رشاد، والمتهمة الثامنة فاطمة السيد، وبتفتيشه للمتهم الخامس عثر بحوزته علي مبلغ تسعمائة وخمسين دولار أمريكي، وهاتف محمول وجواز سفر خاص به.

والشاهد الرابع محمد أحمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 14 6 2017 من ضبط المتهم السادس رمضان سيد شعبان وبتفتيشه ومسكنه عثر على ألف وأربعمائة ريال سعودي وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيه مصري ومطبوعات تنظيمية.

والشاهد الخامس عمرو محمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، يشهد أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 14 6 2017 من ضبط المتهم السابع رمضان السيد صالح، وبتفتيش مسكنه عثر به علي مطبوعات تنظيمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

باحثون أمريكيون يوصون بإعطاء الأطفال «الأسبرين» عقب الجراحات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة