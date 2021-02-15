صلاح عبدالله وأسرته ضيوف «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" الفنان صلاح عبد الله وأسرته وتذاع ولأول مرة الأسبوع المقبل على شاشة الحياة.وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف أسرار وكواليس خاصة من حياة الفنان صلاح عبد الله وظهور خاص لأفراد أسرته، ويتحدث عن بدايته الفنية والمحطات المهمة في حياته، وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية.يذاع برنامج "واحد من الناس" الأسبوع المقبل في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.