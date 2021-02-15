رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الخامس الابتدائي 2021 الترم الثاني

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آخر قرارات وزير التربية والتعليم



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، يؤدون امتحان إلكترونى فى شهر فبراير الجارى فى لجان مدرسية حسب الجداول التقليدية للمواد المختلفة، كما يؤدى الطلاب اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى فى شهور مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل.