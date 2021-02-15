رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الخامس الابتدائي 2021 الترم الثاني

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الخامس الابتدائي 2021 الترم الثاني
الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:22 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الخامس الابتدائي 2021 الترم الثاني، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد الامتحانات للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، بدءًا من 28 فبراير الجاري، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية الطلاب والحفاظ على صحتهم من الوباء.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه ستعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المُقبل، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
نقدم لكم خلال التقرير التالى، الرابط الإلكتروني الذى يقوم طلاب الصف الخامس الابتدائي من خلالة تنزيل نمتذج الامتحانات الترم الثانى التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ويرجى متابعة الخطوات التالية لمعرفة تحميل الرابط:
-يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وهو ( من هنا).
-ثم يختار كافة النماذج الذى يريد تنزيلها من على الصفحة.
آخر قرارات وزير التربية والتعليم
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، يؤدون امتحان إلكترونى فى شهر فبراير الجارى فى لجان مدرسية حسب الجداول التقليدية للمواد المختلفة، كما يؤدى الطلاب اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى فى شهور مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه ستعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المُقبل، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الخامس الابتدائي 2021 الترم الثاني
نقدم لكم خلال التقرير التالى، الرابط الإلكتروني الذى يقوم طلاب الصف الخامس الابتدائي من خلالة تنزيل نمتذج الامتحانات الترم الثانى التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ويرجى متابعة الخطوات التالية لمعرفة تحميل الرابط:
-يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وهو ( من هنا).
-ثم يختار كافة النماذج الذى يريد تنزيلها من على الصفحة.
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آخر قرارات وزير التربية والتعليم
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، يؤدون امتحان إلكترونى فى شهر فبراير الجارى فى لجان مدرسية حسب الجداول التقليدية للمواد المختلفة، كما يؤدى الطلاب اختبارات فى الفصل الدراسى الثانى فى شهور مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل.