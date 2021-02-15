سارة الأمين تثمن دور المجتمع المدني في دعم الدول النامية

قالت سارة الأمين، ناشطة مصرية في مجال خدمة البيئة، إن منظمات المجتمع المدني في الدول النامية تلعب دورًا كبيرًا لا يقل عن الدور الذي تقوم به الحكومات.أشارت سارة إلى تجربة مؤسسة أفريقيا السعيدة التي دشنتها، قائلة إن السبب الأكبر في نجاح المؤسسة هى فكرة الثقة والشراكة القائمة بين كافة العناصر، وهم أصحاب الاحتياج من قاطني المناطق التي مزقتها النزاعات على مدار العقود السابقة والذين يفتقرون إلى أبسط متطلبات الحياة الآدمية من أماكن لائقة للسكن، مصدر قريب لمياه نقية، وبالطبع عناية صحية وسط جو اعتاد الأوبئة فصارت من مفردات الحياة.جاء ذلك خلال اجتماعها مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، في مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدولة النامية" بمشاركة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وسارة الأمين، ناشطة في مجال التنمية والبيئة بأفريقيا، والتي أدارها الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأستاذ أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.تابعت: أن مؤسسة "أفريقيا السعيدة" استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن تجعل الثقة خطوة البدء في طريق التنمية، فقد حازت على ثقة سكان القبائل المحرومة من الخدمات في كينيا، كما حازت ثقة الداعمين والمتبرعين، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة حول التنمية وحقوق الانسان والبيئة، وتعزيز الشراكات والمساهمات للتخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الظروف الحياتية للمواطنين، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني بإمكانها أن تكون شريكا قويا لتحقيق نهضة أفضل للمجتمعات.