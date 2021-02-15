تشكيل فريق لإغاثة الحالات الإنسانية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فعاليات تشكيل فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذًا للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة التابع للمحافظة الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الانسانية، وحدد المحافظ مهام الفريق سواء استجابات لاستغاثات المواطنين.وكذلك نقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظا على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، محذرًا من تصوير تلك الحالات ونشرها.جاء ذلك بحضور اسلام طه، معاون محافظ كفرالشيخ لشئون المجتمع، وايمان عبدالحميد، مدير وحدة شئون المجتمع، وفريق الإغاثة.كما وجه المحافظ، بتعاون وحدة شئون المجتمع والفريق المعاون، ووحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة.جدير بالذكر أنه تم تقسيم المتطوعين داخل المحافظة على 4 مجموعات "كفرالشيخ، الرياض، سيدي سالم"، "ليلا، الحامول، بلطيم"، "دسوق، فوه، مطوبس"، "قلين".