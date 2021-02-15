محمد ثروت يغازل زوجته في عيد الحب

هنأ الفنان محمد ثروت زوجته ومديرة أعماله منى، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات أظهرت حجم حبهما، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.ونشر "ثروت" صورة تجمعهما وعلق قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل إنسانة في حياتي، كل سنة وإنتي منورة حياتي وبيتي، كل سنة وانتي عيني اللي بشوف بيها، كل سنة وانتي حتة من قلبي، بحبك يا أصيلة يا غالية يا أم سليم، ولو عايش عايش عشانك وفي يوم غبتي عني أموت عيد حب سعيد عليكي يا شريكة حياتي وروحي بحبك يا منى عمري".ويعرض لـ"ثروت" هذه الفترة مسلسل "اللعبة" والذي يجسد دور جميل الذي يعمل بفندق شيكو مديره تحت إدارة بيومي فواد، وهو العمل الذي يقوم بإخراجه معتز التوني.