رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي «بالمجان» للسيدات غير القادرات ببنى سويف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:05 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على الجهود والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن متابعة الموقف الحالي لجهود المجلس في تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن، وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأوضحت "نرمين محمود" مقررة فرع المجلس، أنه جار العمل في حاليا استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي قومي "بالمجان" للسيدات منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى الآن، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بمراكز وقرى المحافظة بصفة عامة مع التركيز خلال الفترة الحالية على قرى مركزي ناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت مقررة الفرع أن المجلس قام بتوفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات واللائى تم تصويرهن، ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير، مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
إثيوبيا تدق طبول الحرب
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم